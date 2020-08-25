Для посещения детских садов не требуется медицинская справка об отсутствии COVID-19

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ранее возникшую ситуацию в детской поликлинике Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Вероятно, где-то в родительских чатах появилась искаженная информация о необходимости получения такой справки, и обеспокоенные родители без предварительной записи отправились за этим документом в поликлинику. Должен всех успокоить: получать такую справку для дошкольников не нужно, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Так, посещение детских садов дошкольниками будет организовано по результатам ежедневной термометрии.

Отметим, что, согласно требованиям временного СанПиН, получение медицинской справки об отсутствии COVID-19 потребуется только детям школьного возраста, которые контактировали с больными COVID-19 или переболели сами.

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