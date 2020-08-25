Два проблемных ЖК достроят в Дзержинске и Кстове Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жилой комплекс «Радуга» в Дзержинске и ЖК «Земляника» в Кстове достроят. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Известно, что достройка домов, обанкротившихся организаций «Алаком» и «Альбион», позволит восстановить права 373 граждан.

- Решение проблем дольщиков находится у нас на особом контроле. Каждый объект мы детально прорабатываем с фондом. Что касается жилых комплексов «Радуга» и «Земляника», то и здесь была приложена масса усилий, проведено немало встреч с дольщиками и представителями фонда, - подчеркнул министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

Напомним, что ранее также сообщалось о том, что в настоящее время Фонд защиты прав дольщиков определяет механизм восстановления прав дольщиков недостроенных ЖК «Пражский квартал» и «Город Будущего»в Нижнем Новгороде.

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