В Нижнем Новгороде состоится телефонная линия по вопросам взыскания алиментных платежей

Как сообщает управление ФССП России по Нижегородской области, нижегородцы смогут получить консультации по вопросам взыскания алиментных платежей. «Горячая» телефонная линия состоится 26 августа с 10:00 до 13:00.

Основной темой обсуждений станет разъяснение о порядке обращения взыскания на имущество должника и порядке его реализации, об имеющихся задолженностях по алиментам, о ходе исполнения конкретного исполнительного производства, о порядке начисления и взыскании алиментных платежей.

Телефон прямой линии: 8(831) 223-29-84.

Также, у нижегородцев есть возможность обратиться с вопросами заранее, написав письмо на адрес электронной почты press@r52.fssp.gov.ru.

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