В 39 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в регионе на сегодняшний день составляет 23 910 человек.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 26 866 человек, из них 13 172 человека проживают в Нижнем Новгороде, 13 694 – в районах и городских округах Нижегородской области.

За минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 не было выявлено в 39 районах Нижегородской области.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID-19 в Нижегородской области, находится на территории Дзержинска (2 295), а также Павловского района (1 405).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе - 3101 человек, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе - 843 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.