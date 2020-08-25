Юрий Шалабаев возглавил новый общественный совет по благоустройству парка «Швейцария». Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде создали новый общественный совет по вопросам комплексного благоустройства парка «Швейцария». Соответствующее постановление уже подписал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который стал председателем совета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Члены совета должны будут давать независимую оценку качества выполняемых работ по благоустройству парка «Швейцария», заниматься разработкой предложений о дальнейшем развитии парка. Кроме того, основной задачей, стоящей перед советом, является предоставление полной и достоверной информации о ходе благоустройства.

Так, согласно информации, новый Общественный совет включает в себя экологов, архитекторов, журналистов, а также представителей власти, науки и общественных объединений.

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