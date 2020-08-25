Нижегородская область и китайская провинция Сычуань отмечают 10-летие сотрудничества Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять лет торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества отмечает Нижегородская область и китайская провинция Сычуань. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравительное письмо председателю народного правительства провинции Сычуань Китайской Народной Республики господину Инь Ли.

- Сычуань стала первым китайским партнером Нижегородской области. Наше взаимодействие продолжается и сегодня: мы активно обмениваемся деловыми миссиями, визитами делегаций в сфере образования, культуры, спорта, - сообщил глава региона.

Основными направлениями партнерства являются сферы инвестиций и образования. Так, например, шесть нижегородских вузов имеют соглашение с университетами провинции Сычуань, которое позволяет более 430 китайским студентам обучаться в регионе по программе обмена.

Ещё одним стабильным сотрудничеством, основанном на духе дружбы и взаимного уважения, с провинцией Сычуань считается торгово-экономические и гуманитарные области регионов Приволжского федерального округа и Верхнего и Среднего течения реки Янцзы.

Губернатор также отметил, что партнеры из Китайской Народной Республики станут почётными гостями на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.

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