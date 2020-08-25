Движение транспорта по улице Машинной будет временно прекращено

С 20:00 26 августа до 06:00 28 августа 2020 года остановят движение транспорта по улице Машинной у дома №38 корпус 2 по проспекту Кораблестроителей. Произойдет это по причине проведения строительных работ объекта инженерной инфраструктуры, об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы сообщали, что в течение нескольких дней в связи с проведением кино- и видесъемок на основании обращения ООО «Медиаслово» в Нижнем Новгороде перекроют центр города. Все это время объезд зоны проведения съемок будет организован по прилегающим улицам.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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