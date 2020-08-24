«Белавиа» продлила запрет на полеты в Нижний Новгород до 24 октября

Авиакомпания «Белавиа» продлило приостановку выполнения рейсов в целый ряд стран, в том числе и в Россию. Это связано с приостановкой международных авиационных перевозок в некоторых странах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

- Во все российские города рейсы отменены до 14 сентября, - говорится в сообщении. – Исключением являются Воронеж, Казань и Нижний Новгород – сюда самолеты не будут летать до 24 октября. Это сделано в связи с отсутствием разрешения со стороны России. Также по 31 августа отменены рейсы в Ригу и Ларнаку, по 1 сентября – в Ашхабад, по 30 сентября – во все грузинские города.

Как сообщается на сайте авиакомпании, вернуть деньги или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.