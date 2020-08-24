Министр рассказал, как пройдут линейки в Нижегородской области

Сегодня министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте ответил на наиболее частые вопросы родителей относительно учебного года в школах области.

В частности, очные мероприятия, или так называемые линейки пройдут для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Сотрудникам школ рекомендовано обеспечить все меры безопасности, в том числе и социальную дистанцию между учениками. Если линейку будет решено организовать внутри школы, то для родителей проведут онлайн-трансляцию, но на саму линейку не допустят. Всем остальным классам рекомендовано ограничиться «классным часом».

Министр подчеркнул, что обучение будет очным, но учеников и учителей не будут обязывать носить маски и перчатки. Но расписание должно быть составлено таким образом, чтобы не было скученности на входах и в столовой. Кроме того, школам рекомендовано перейти на «классную» систему вместо «кабинетной». То есть «закрепить» за классом один из кабинетов, куда будут приходить учителя. Исключение составляют те уроки, для которых нужно специальное оборудование или помещение (физкультура, химия и т.д.).

Кроме того, школам вменяется в обязанность измерять температуру ученикам и тех, у кого она превысит 37,1 градуса, изолировать в кабинете до приезда «скорой помощи».

Также Давид Мелик-Гусейнов пояснил, как будет проводиться уборка и обеззараживание помещений, где найти актуальную информацию по нововведениям в системе образования, какие справки необходимы для тех, кто переходит из детского сада в школу.

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