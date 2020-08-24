Нижегородские НКО могут получить гранты на реализацию общественно полезных проектов

С 27 августа по 17 сентября 2020 года Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области принимает заявки на конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Участие в конкурсе дает возможность получить субсидии и гранты на реализацию общественно полезных проектов.

Конкурсный отбор проводится в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области».

Подробная информация об участии в конкурсе размещена здесь.

Напомним, в 2019 году социально ориентированным некоммерческим организациям из областного бюджета было выделено более 46 миллионов рублей. Всего состоялось 15 грантовых конкурсов. Победителями были признаны 36 проектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.