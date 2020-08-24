Детский сад на 160 мест построят в поселке Шаранга в текущем году по адресной инвестиционной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова.

На строительство из областного бюджета будет направлено более двухсот миллионов, рассказал министр. Также ожидается финансовая поддержка из федерального бюджета. Глава аграрного ведомства отметил, что детский сад будет соответствовать современным условиям. В нем предусмотрены игровые комнаты, спортзал и бассейн.

Как подчеркнул Николай Денисов, строительство объектов социальной инфраструктуры способствует развитию сел и деревень в регионе, и, как следствие, развитию сельского хозяйства.

- Именно поэтому мы поддержали строительство детского сада, включив объект в нашу программу, - подчеркнул Николай Денисов.

Основные строительные работы уже практически завершились, в ближайшее время, после завершения кровельных работ, строители приступят к внутренней отделке. Подрядчик сообщил, что объект строится по графику и будет сдан до конца этого года.

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