Арзамасский пенсионер утонул в ручье

Следственным отделом по г. Арзамас следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области проводится доследственная проверка. Поводом для проведения проверки стало обнаружение тела пенсионера в сельском ручье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным источника, 64-летний пенсионер в дневное время пересекал по мостику ручей в селе Никольское Арзамасского района. На мосту он потерял равновесие и упал в воду. Тело пенсионера обнаружили ручье местные жители. Трагедия случилась сегодня, 24 августа.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено производство судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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