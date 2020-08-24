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Арзамасский пенсионер утонул в ручье

СК проводит доследственную проверку
Елена ЛазареваЕленаЛазарева
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Следственным отделом по г. Арзамас следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области проводится доследственная проверка. Поводом для проведения проверки стало обнаружение тела пенсионера в сельском ручье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным источника, 64-летний пенсионер в дневное время пересекал по мостику ручей в селе Никольское Арзамасского района. На мосту он потерял равновесие и упал в воду. Тело пенсионера обнаружили ручье местные жители. Трагедия случилась сегодня, 24 августа.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено производство судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.