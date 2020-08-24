Нижегородские хоккеисты обновили форму на новый сезон

В новый сезон - в сезоне. ФОТО: ХК "Торпедо"

Хоккеисты нижегородского клуба «Торпедо» представили обновленную форму команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщает источник, все ключевые мероприятия, слоганы и афиши будут посвящены приближающемуся празднику 800-летию Нижнего Новгорода.

Одним из главных элементов игровой формы станет размещение на нем юбилейного логотипа и его основного элемента - Дмитриевской башни Кремля, которая является «символом мужества и крепости духа: качеств, без которых не обойтись в хоккее и жизни».

Кроме того, в качество слоганов сезона будут использоваться цитаты великих нижегородцев. На игровую форму нанесут слова Валерия Чкалова: «Если быть, то быть первым!». Эта фраза должна напоминать игрокам клуба, с каким настроением они обязаны выходить на лед и встречать соперника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.