Еще 114 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 24 августа в Нижегородской области зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших почти достигло 28 тысяч человек - 26 744. В активной фазе болезнь регистрируется почти у 2500 тысяч нижегородцев. Более 1600 человек находятся на домашнем лечении, то есть болезнь у них протекает в легкой форме, либо вообще не проявляется себя какими-либо симптомами. 900 пациентов находятся в больницах под наблюдением врача, 87 – размещены в обсерваторах.

Нижегородская область продолжает занимать одну из строчек в ТОП-10 регионов с наибольшим количеством заболевших за сутки. Но спустилась на восьмое место по итогам на сегодняшний день. В Москве по-прежнему регистрируется более 600 заболевших в сутки, и она продолжает занимать первую строчку этого печального рейтинга, на второе место вышла вторая российская столица – Санкт-Петербург, где было зафиксировано 182 случая за сутки, третье место заняла Московская область – 148 заболевших. На 4-7 местах – Ростовская и Свердловская области, Ставрополье и Красноярский край.

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