Лето дарит нижегородцам последние теплые дни

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в понедельник, 24 августа, в Нижнем Новгороде тепло и солнечно. Термометры показывают 18-19 градусов тепла. Небо ясное и безоблачное, солнце пригревает и к полудню разогреет до 24 градусов тепла.

Во второй половине дня незначительно похолодает - до 22 градусов, небо затянут небольшие облачка. Осадков, впрочем, синоптики не прогнозируют. А к 18.00 и в течение ночи небо станет ясным и безоблачным. Довольно тепло и поздним вечером – около 18 градусов тепла.

Ветер юго-западный, скорость 3-5 метра в секунду. Во второй половине дня синоптики обещают местами порывы ветра до 10-11 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно упадет – с 752 миллиметров ртутного столба в полдень до 749 мм.рт.ст. к вечеру и в ночь. Относительная влажность невысокая, в течение дня до 62%.

Лето задержится в Нижегородской области на весь конец августа, и даже начало сентября. К среде в регион даже вернутся грозы, и, по прогнозам синоптиков, зарядят на целых четыре дня. Средняя температура воздуха – 23 градуса тепла, ночами – не менее +15 градусов. А в первые дни сентября эксперты по погоде обещают существенное потепление – до +28 градусов, солнечно и без осадков.

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