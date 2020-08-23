Выручка нижегородских резидентов «Сколково» в I полугодии превысила 150 млн рублей

Технопарк «Анкудиновка» - региональный оператор фонда «Сколково» в Нижегородской области - подвел итоги работы за первое полугодие. Анализировались плановые показатели, установленные соглашением о сотрудничестве. Об этом сообщили в региональном минпроме. «Теперь, после получения технопарком «Анкудиновка» статуса регионального оператора фонда, наши компании получили возможность пользоваться кейсами поддержки «Сколково», не выезжая за пределы области. Менее чем за год технопарк показал высокую эффективность работы в статусе регионального оператора», - рассказал министр министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.Максим Черкасов.

«Зафиксированы успехи нижегородских инновационных компаний - участников «Сколково» сразу по нескольким ключевым позициям. Так, общий объем выручки компаний прогнозировался на уровне 60 млн рублей, итоговая цифра превысила 150 млн рублей, то есть, выручка выросла в 2,5 раза от плана. Превышен и показатель занятости в компаниях-участниках: ожидалось создание около 40 рабочих мест, а по итогам работы их количество составило 233 (превышение в 5,8 раза)», - сообщил Максим Черкасов.

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