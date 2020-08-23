Леонид Парфенов начал снимать фильм в Нижегородской области

«Карман России» – это наша попытка понять и показать особый тип нижегородского характера», – сказал Леонид Парфенов. Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Правительство Нижегородской области, Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка», АНО «Центр 800» к 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию с момента проведения Всероссийской художественно-промышленной выставки запускает проект «Карман России». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках проекта студия «Намедни» под руководством Леонида Парфенова начинает съемки фильма в Нижегородской области. В историко-публицистической картине авторы расскажут о деловых традициях региона, о том, как она проявляла себя в разные эпохи.

Как сказал автор фильма Леонид Парфенов, фильм в первую очередь будет посвящен редким в истории России примерам частной инициативы, предпринимательства и деятельности гражданского общества. «Карман России» – это наша попытка понять и показать особый тип нижегородского характера», – сказал Леонид Парфенов.

Нижегородцы смогут увидеть фильм на открытой площадке перед нижегородской Ярмаркой, кроме того, фильм покажут на одном из центральных телеканалов и разместят в сети Интернет. В «Кармане России» покажут знаковые для нижегородцев места – Кремль, Нижегородскую ярмарку, Макарьевский монастырь, пакгаузы на Стрелке, музей-квартиру Андрея Сахарова, завод «Красное Сормово», Нижегородский государственный театр драмы им. Максима Горького и др.

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