Глеб Никитин поздравил жителей Псковской области с Днем образования региона

23 августа исполняется 76 лет со Дня образования Псковской области. Глеб Никитин поздравил псковчан с Днем образования региона.

В поздравительной телеграмме он пожелал жителям региона благополучия, процветания, уверенности в завтрашнем дне и достижения поставленных целей.

«Считаю, что у Нижегородской и Псковской областей есть множество перспективных направлений для сотрудничества в таких отраслях, как автомобилестроение, металлургия, пищевая и перерабатывающая промышленность», - отметил Глеб Никитин.

Также он подчеркнул, что оба региона имеют богатое культурно-историческое наследие, поэтому не менее перспективным может стать сотрудничество в сфере культуры и туризма.

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