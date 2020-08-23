Горячая линия по вопросам занятости пройдет в Нижегородской области

С 24 августа по 13 сентября 2020 года в рабочие дни, с 8:00 до 20:00, управление по труду и занятости населения Нижегородской областипроводит горячую линию для нижегородцев. Так же позвонить можно в любой центр занятости населения в своем населенном пункте.

Эксперты СЗН расскажут нижегородцам об изменениях, которые произошли в работе ведомства. Кроме того, по телефону можно получить информацию о регистрации на портале «Работа в России». Можно задать вопросы об изменении величины пособия по безработице, о компенсационных выплатах, о пособии для индивидуальных предпринимателей, а также о продлении периода выплаты пособия и дополнительной выплате на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны райотделов и центров занятости населения по муниципалитетам есть на официальном сайте Службы занятости населения.

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