Третий этап отбора заявок от нижегородских рыбхозов стартует 24 августа

24 августа стартует 3-й этап отбора заявок от рыбохозяйственных предприятий на получение субсидий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на областной комитет госохотнадзора.

Субсидии выделяются в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области».

Как сообщили в ведомстве, второй отборочный этап прошел в августе, был отобран еще один участник программы - рыбохозяйственное предприятие Кулебакского района. Всего рыбоводным хозяйствам региона в 2020 году будет выделено 18,5 млн рублей. 16,6 миллиона рублей уже распределены между семью участниками программы, 24 августа будет объявлен третий этам отбора и желающие могут подать заявки на получение субсидии.

Заявки принимаются в течение месяца, с 24 августа по 24 сентября, уточнили в ведомстве. В этом году в программу внесены изменения: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменена на субсидирование на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры.

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