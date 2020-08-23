Матч в Нижнем Новгороде стал вторым по посещаемости в 5 туре ФНЛ 2020/21

Матч в Нижнем Новгороде вошел в тройку самых посещаемых матчей Фитубольной национальной лиги по итогам пятого тура. Такие данные приводит портал «ТурСтат», который составил рейтинг городов команд Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам тура. Напомним, тур прошел 22 августа.

Наибольшее количество зрителей собрали игры в Самаре, Нижнем Новгороде и Хабаровске. Впрочем, со скидкой на пандемию цифры крайне невелики.

Так, игру в Самаре, где встречались «Крылья Советов» и «Оренбург» посетили чуть более 3,6 тысяч зрителей. Матч на нижегородском стадионе пришли посмотреть 3397 зрителей. Играли, напомним, команды «Нижний Новгород» и «Алания-Владикавказ».

С большим отрывом третье место занял хабаровский матч «СКА» и «Факела» - 1217 человек. Всего матчи прошлого сезона сочетили более миллиона зрителей.

Напомним, матч на стадионе «Нижний Новгород» закончился вничью – 1:1.

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