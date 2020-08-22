В нижегородском Парке Победы развернули стометровый триколор. Фото: Александр Воложанин

22 августа 2020 года в Нижнем Новгороде в честь празднования Дня Государственного флага прошли вело- и мотопробеги с государственными флагами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Колонны велосипедистов и мотоциклистов с российскими флагами стартовали от собора Александра Невского и финишировали в Парке Победы. Кроме того, на территории парка волонтеры развернули стометровый триколор, после чего все участники мероприятия смогли насладиться угощением из солдатской каши и горячего чая.

Отметим, что мероприятие осуществлялось в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, что ранее с Днем российского флага нижегородцев поздравил глава региона Глеб Никитин.

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