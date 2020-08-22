Один учитель ограбил другого в Нижнем Новгороде

15 августа 2020 года в Нижнем Новгороде примерно в девять вечера два товарища весело проводили вечер с крепким алкоголем, когда между ними разгорелся конфликт. После чего по месту вызова выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками полиции, прибывшими по адресу улица Путейская, дом 43, удалось восстановить картину произошедшего благодаря показаниям потерпевшего, находившегося в алкогольном опьянении. Мужчина сообщил, что его знакомый в ходе внезапно возникшей ссоры нанес ему побои и украл у него часы.

Как оказалось, оба мужчины - 43-летний Евгений и 45-летний Александр (имена изменены - прим.авт.) являются учителями в одной и той же школе.

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