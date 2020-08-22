Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Дмитрий Мацкевич ушел из пресс-службы нижегородского УГИБДД

Об этом замначальника отдела УГИБДД сообщил в письме журналистам
Кристина БербасоваКристинаБербасова
КомментироватьОставить комментарий

21 августа 2020 года подполковник полиции, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич отработал свой последний день в пресс-службе полиции.

- Спасибо всем вам за помощь в нашем нелегком деле - пропаганде безопасности дорожного движения. Пусть это звучит пафосно, но я действительно думаю, что мы вместе спасли не одну жизнь, - написал в своём обращении к журналистам Дмитрий Мацкевич.

Подполковник полиции также сообщил, что уходит работать в гражданскую организацию, но его новая должность также будет связана с безопасностью дорожного движения, только немного в другом направлении.