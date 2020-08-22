Дмитрий Мацкевич ушел из пресс-службы нижегородского УГИБДД

21 августа 2020 года подполковник полиции, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич отработал свой последний день в пресс-службе полиции.

- Спасибо всем вам за помощь в нашем нелегком деле - пропаганде безопасности дорожного движения. Пусть это звучит пафосно, но я действительно думаю, что мы вместе спасли не одну жизнь, - написал в своём обращении к журналистам Дмитрий Мацкевич.

Подполковник полиции также сообщил, что уходит работать в гражданскую организацию, но его новая должность также будет связана с безопасностью дорожного движения, только немного в другом направлении.