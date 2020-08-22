Пропавший подросток из Выксы найден мёртвым

Пропавший 16-летний Родион Холодов из города Выксы в Нижегородской области найден погибшим вечером 21 августа 2020 года.

Поиски ребёнка продолжались в течение четырёх дней. Помимо правоохранительных органов, к поискам были подключены волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь».

- Найден, погиб. Всем спасибо за помощь и распространение информации! Выражаем соболезнования родным и близким погибшего, - сообщается в социальной сети «Вконтакте» на страничке ПСГ «Рысь».

Напомним, что мальчик ушел из дома в микрорайоне Молодежный во вторник, 18 августа 2020 года, а обратно так и не вернулся.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает свои соболезнования родственникам погибшего подростка.

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