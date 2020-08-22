На нижегородской телебашне включится подсветка в форме триколора

22 августа в 20:00 в День Государственного флага Российской Федерации на нижегородской телебашне появится 196-метровое изображение триколора. Об этом сообщает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть, филиал «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

- Современная система архитектурно-художественной подсветки позволяет добавлять динамику изображению. За счет эффектов мерцания и переливания будет создаваться визуальный образ развевающегося на ветру флага России, - сообщил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Напомним, что торжественный запуск новой архитектурно-художественной подсветки на главной телебашне региона состоялся 6 июня 2018 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.