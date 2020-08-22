Процент нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, вырос до 89%

По данным на 22 августа 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 196 человек с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19», а общее число выздоровевших выросло до 23 642 человек. Об этом сообщается на официальном ресурсее от правительства России стопкоронавирус.рф.

Отметим, что за последние сутки было выявлено 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 26 513 человек. Количество смертей от коронавируса в регионе выросло до 445, ещё двое нижегородцев не справились с болезнью.

По числу выписанных за предыдущие сутки, Нижегородская область входит в пятерку лидеров среди российских регионов. Но и по количеству заболевших, увы – тоже.

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