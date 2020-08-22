Цены на картофель, яблоки и репчатый лук снизились в Нижегородской области

Картофель, яблоки и репчатый лук стали стоить дешевле в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщают в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Так, мониторинг цен в период с 10 по 17 августа 2020 года показал, что средняя цена на картофель упала на 10,1 процента (до 24,3 рубля за килограмм), цена на яблоки упали на 8,5 процента (до 129,2 рубля за килограмм). Также снизилась цена на лук репчатый - на 5,5 процента (до 28,2 рубля за килограмм).

Согласно данным, на 1,5-5,2 процента снизилась средняя цена на такие продукты, как макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, масло подсолнечное, свинину, хлеб и булочные изделия (из пшеничной муки 1 сорта), колбасу вареную, пшено, капусту белокочанную свежую, морковь.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - ранее поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, напомнив, что цены на товары первой необходимости должны быть адекватными.

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