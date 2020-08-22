Глеб Никитин посетил экспозицию премии «Инновация-2020». Фото: Александр Воложанин

Вечером 21 августа 2020 года в нижегородском Арсенале в рамках премии «Инновации-2020» состоялся осмотр персональных выставок художников из номинаций «Художник года» и «Новая генерация». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Известно, что выставка «Инновация-2020» расположилась на всей экспозиционной площади Арсенала, которая составляет 2000 квадратных метров. Посетителям выставки будет предоставлена возможность осмотреть широкий спектр экспонатов. К примеру, можно будет осмотреть инсталляцию об отношениях человека и природы, либо изучить экспозицию «Диск (D:)», объединяющую в себе эстетику типовых подъездов с интерфейсами операционных систем Windows . Всего выставочный комплекс «Инновация-2020» включает в себя восемь инсталляций.

- Сам понял, что одного часа явно не хватило, чтобы внимательно со всем ознакомиться – уверен, что обязательно схожу еще раз. В этом и есть притягательность современного искусства. Оно с каждым посещением способно раскрывать себя по-новому. Все зависит от настроения, времени суток, компании, атмосферы, – поделился глава региона.

Напомним, что выставочная программа будет работать с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.

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