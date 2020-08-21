В Нижегородской области открылся центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

В Нижегородской области открылся инновационный центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

21 августа 2020 года в Нижегородской области состоялась торжественная церемония открытия 40-го в стране инновационного центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, оснащенного мобильным комплексом «Лаборатория безопасности». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На открытии присутствовали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин и временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Азовцев.

- Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения – приоритетное направление в большой и очень важной работе по профилактике ДТП. В комплексе с другими мерами «Лаборатория безопасности» повлияет на снижение уровня травматизма и гибели детей в дорожных авариях, - рассказал Александр Азовцев.

На базе профилактического центра будет проводиться обучение детей в возрасте от 5 лет, а также их родителей и педагогов, которые затем смогут обучать воспитанников правильному поведению на дорогах. Стоит отметить, что для каждой возрастной группы уже разработаны отдельные программы, учитывающие особенности целевых аудиторий.

Ежегодно по профильным программам «Лаборатории безопасности» смогут обучаться более 37 тысяч детей, в том числе из отдаленных районов. Обучение будет включать в себя теоретические знания, практику с демонстрационными экспозициями, позволяющими смоделировать возможные ситуации на дороге, а также игровые форматы.

К тому же, преподаватели профилактического центра смогут выезжать на выездные занятия в любой населенный пункт региона при помощи специально оборудованного автобуса.

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