Глава Думы Нижнего Новгорода заработал за год свыше 47 миллионов рублей

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин отчитался о своих доходах за 2019 год. В соответствии с отчетом, опубликованным на сайте городской думы, за прошлый год депутат заработал свыше 47 миллионов рублей.

- Общая сумма дохода Дмитрия Барыкина за 2019 год составила 47 миллионов 291 тысячу рублей, - говорится в документах на сайте думы Нижнего Новгорода. – В собственности у него числится квартира площадью 186 квадратных метров и доля в квартире площадью 42 квадрата. Также в пользовании у него находится земельный участок площадью 2,8 тысяч квадратных метров и квартира 186,8 квадратных метров.

Напомним, ранее о своих доходах за 2019 год отчитался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также его заместители. Лидером по количеству заработанных средств оказался первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

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