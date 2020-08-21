Подготовка к отопительному периоду в Нижнем Новгороде практически завершена. Фото: Администрация города Нижнего Новгорода

В ходе выездного совещания по подготовке к пуску тепла, которое провёл исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, стало известно, что с 1 сентября теплоэнергетики готовы приступить к проверке показателя готовности теплоснабжающего комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода.

- Мы постепенно начинаем заполнять сети и готовиться к проведению пробных топок – завершающему этапу подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. После окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной сетевой водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона, - сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

В настоящее время к зиме подготовлены 76% котельных, 85% центральных тепловых пунктов, гидравлические испытания прошли 93% тепловых сетей. А окончательная подготовка всех объектов к осенне-зимнему сезону должна быть завершена 15 сентября.

Отметим, что эпидемиологическая обстановка легко могла подкорректировать график ремонта источников и тепловых сетей, но, согласно полученной информации, весь необходимый объем работ был проведен в срок. Кроме того, объем замены сетей в этом году помог снизить аварийность на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что промывку и прессовку систем теплоснабжения также прошли уже 99% учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.