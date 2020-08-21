Нижегородский водоканал перекладывает коллектор, чтобы избежать появления провалов. Фото: администрация города Нижнего Новгорода

Сотрудники АО «Нижегородский водоканал» приступили к перекладке коллектора на улице Корейской, чтобы избежать появления провалов. Отметим, что данный коллектор обеспечивает бесперебойное водоотведение 14-ти многоэтажных жилых домов и школы. Об этом сообщает администрация города Нижнего Новгорода.

- Скрытый провал на коллекторе диаметром 3 метра мы обнаружили в ходе планового обследования коллектора. После чего было принято решение о его перекладке, пока провал не образовался уже на поверхности земли. В настоящее время новая труба проложена, осталось построить колодцы, убрать котлованы и выполнить благоустройство. К концу августа все работы завершим, - рассказал начальник Нагорного канализационного участка Владимир Дельнов.

Отметим, что перекладка проводиться бестраншейным способом, позволяющим не прибегать к масштабным раскопкам и сохранить целостность дорожного покрытия.

Для производства работ была использована специальная техника и технологическое оборудование, которая позволила применить принцип сквозного прохождения трубных конструкций сквозь почвенные пласты.

Известно, что новая труба сделана из полиэтиленового материала, который не подвержен образованию коррозии и отложений, а также прослужит не менее 25 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.