На улицах Климовская и Брестская Канавинского района завершили ямочный ремонт

В Канавинском районе в рамках ежегодной программы по ямочному ремонту завершились работы на улицах Климовская и Брестская. Об этом сообщает районная администрация.

Стоит отметить, что ремонтные работы на объекте проводились в связи с обращениями нижегородцев.

- Дорогу в непогоду размывает, ездить невозможно, просим обратить на нашу улицу внимание, - сообщили местные жители на встрече с исполняющим обязанности главы администрации Канавинского района Александром Кулагиным.

Так, в ходе ремонтных работ на улице Климовской провели отсыпку гранулятом, а затем уплотнение асфальтового покрытия на площади в 1 696 квадратных метров. На улице Брестской отремонтировали проезжую часть площадью в 1 684 квадратных метров.

Известно, что общая площадь ремонтных работ в Канавинском районе составит около 40 000 квадратных метров дорог и тротуаров.

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