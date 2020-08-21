Подрядчик приступил к работам над будущей транспортной развязкой на улице Циолковского
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
21 августа 2020 года подрядная организация приступила к бурению буронабивных скважин для опор будущей транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. В настоящее время на объекте работает 45 человек, а также геодезическая и инженерно-технические службы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В ходе проверки специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области отметили, что работы выполняются по графику, несмотря на то, что на объекте всё ещё ведутся подготовительные работы – установка строительных площадок.
По словам представителя подрядной организации Дмитрия Лобача, прежде чем приступить к бетонированию скважин, будут проведены испытания несущих способностей грунта.
Отметим, что ограничение движения транспорта на улице Циолковского планируется лишь в сентябре и только после того, как подрядчик закончит организацию и отладку путей объезда.
Согласно информации, на всех этапах строительства для местных жителей будет организован объезд закрытой для движения зоны по улицам Светлоярской, Торфяной и Федосеенко.
Так, отвод проходящих транспортных потоков от закрытой зоны планируется совершать по следующим маршрутам:
1. С улицы КИМа и далее по улице Хальзовской, улице Свободы и улице Коминтерна;
2. По улице Баренца и затем по улице Старая канава, улице Сутырина, переулку Союзному;
3. По проспекту Кораблестроителей и далее по улице Коновалова и улице Федосеенко.
Кроме того, сейчас ведутся работы по вопросу создания временной объездной дороги по улице Новосоветской.
Напомним, что строительство транспортной развязки должно быть завершено в 2022 году.
Стоимость работ по контракту обошлась в 4,56 миллиарда рублей, в частности, в этом году на реализацию проекта направлено 1,5 миллиарда рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.