Подрядчик приступил к работам над будущей транспортной развязкой на улице Циолковского Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

21 августа 2020 года подрядная организация приступила к бурению буронабивных скважин для опор будущей транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. В настоящее время на объекте работает 45 человек, а также геодезическая и инженерно-технические службы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе проверки специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области отметили, что работы выполняются по графику, несмотря на то, что на объекте всё ещё ведутся подготовительные работы – установка строительных площадок.

По словам представителя подрядной организации Дмитрия Лобача, прежде чем приступить к бетонированию скважин, будут проведены испытания несущих способностей грунта.

Отметим, что ограничение движения транспорта на улице Циолковского планируется лишь в сентябре и только после того, как подрядчик закончит организацию и отладку путей объезда.

Согласно информации, на всех этапах строительства для местных жителей будет организован объезд закрытой для движения зоны по улицам Светлоярской, Торфяной и Федосеенко.

Так, отвод проходящих транспортных потоков от закрытой зоны планируется совершать по следующим маршрутам:

1. С улицы КИМа и далее по улице Хальзовской, улице Свободы и улице Коминтерна;

2. По улице Баренца и затем по улице Старая канава, улице Сутырина, переулку Союзному;

3. По проспекту Кораблестроителей и далее по улице Коновалова и улице Федосеенко.

Кроме того, сейчас ведутся работы по вопросу создания временной объездной дороги по улице Новосоветской.

Напомним, что строительство транспортной развязки должно быть завершено в 2022 году.

Стоимость работ по контракту обошлась в 4,56 миллиарда рублей, в частности, в этом году на реализацию проекта направлено 1,5 миллиарда рублей.

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