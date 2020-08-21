В Нижнем Новгороде состоится награждение победителей премии «Инновация-2020» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественная церемония награждения победителей премии «Инновация-2020» состоится 21 августа 2020 года в 20:00 в нижегородском Арсенале. Онлайн-трансляция премии пройдёт в социальных сетях и на ресурсах партнеров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Сегодняшние условия жизни, безусловно, повлияли на формат проведения премии «Инновация», и дело здесь не только в требованиях безопасности, которые необходимо соблюдать. Новые типы коммуникации между людьми, способы взаимодействия реальных и виртуальных пространств стали предметом творческого осмысления, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Главная российская премия «Инновация» в области современного искусства будет проходить в Нижегородской области во второй раз. По концепции московского режиссера Андрея Сильвестрова, премия пройдёт в уникальном формате, совмещающем онлайн и офлайн режимы.

Так, гостями церемонии станут номинанты, члены оргкомитета и жюри, за которыми в режиме реального времени смогут следить зрители не только из России, но и из других стран. Иностранцы смогут следить за премией на отдельном канале на английском языке.

В 2020 году на участие в конкурсе было подано 403 заявки, из которых жюри выбрали по пять лучших проектов в каждую номинацию.

Премия вручается в 2-х внеконкурсных номинациях — «За вклад в развитие современного искусства», «За поддержку современного искусства» — и в 6-ти конкурсных номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект». Сумма призового фонда составляет 3 миллиона рублей.

Также известно, что в рамках «Инновации-2020» с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года в Арсенале откроется 8 персональных выставок художников из номинаций «Художник года» и «Новая генерация».

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