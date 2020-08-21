В Советском районе детям из малообеспеченных семей подарили школьные принадлежности. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В преддверии нового учебного года в Советском районе в рамках акции «Скоро в школу» детям из малообеспеченных семей подарили школьные принадлежности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода.

Подарочный комплект включает в себя рюкзак с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими принадлежностями, а также тетрадки и другие полезные для первоклассника вещи. Кроме того, дополнительно каждому ребёнку вручили подарочный сертификат на покупку в одном из сетевых детских магазинов города.

Так, самой первой подарки получила семья Шулкиных, в которой дедушка занимается воспитанием трех опекаемых детей. Младшая, Дарина, идет в этом году в первый класс.

- Акция «Скоро в школу» в нашем районе проходит ежегодно. Каждый год подарки получают дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы надеемся, этот комплект станет подспорьем для родителей и опекунов при подготовке к новому учебному году. Ребятам только добрые пожелания успешной учебы и хорошего настроения, - сказал года глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Известно, что в Советском районе в 2020 году подобные полезные подарки получат 30 детей, половина из которых - первоклассники.

Аналогичные благотворительные акции проходят и в других районах Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.