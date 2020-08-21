В Нижегородском районе Нижнего Новгорода не выявлено новых случаев заражения COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в регионе на сегодняшний день составляет 23 473 человека.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 26 391 человек, из них 12 905 человек проживают в Нижнем Новгороде, 13 486 – в районах и городских округах Нижегородской области.

За минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 не было выявлено в 34 районах области и 1 районе Нижнего Новгорода - Нижегородском.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID-19 в Нижегородской области, находится на территории Дзержинска (2 254), а также Павловского района (1 390).

В Нижнем Новгороде самым зараженным остается Автозаводский район, где количество инфицируемых коронавирусом выросло до 3003 человек.

Отметим, что в Приокском районе Нижнего Новгорода отмечен самый низкий процент зараженных – 812 человек.

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