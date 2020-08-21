Движение транспорта будет временно прекращено на участках улицы Зеленодольской

Как сообщает департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода, на улице Зеленодольской с 24 августа по 30 ноября будут проводиться поэтапные ремонтные работы инженерных сетей.

Так, ограничения сначала коснутся улицы Зеленодольской от пересечения с улицей Жуковского до пересечения с улицей Спартака с 24 августа по 8 октября.

Также движение транспорта с 24 августа по 25 сентября прекратится по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Напольно-Выстовочной до пересечения с улицей Бакунина и на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Узбекской.

На участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Бакунина до пересечения с улицей Анри Барбюса и на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Октябрьской Революции ремонтные работы будут проводиться с 26 сентября по 30 октября.

Работы проведут и на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения улицы Тамбовской до пересечения с улицей Жуковского с 18 октября по 30 ноября.

С 1 ноября по 30 ноября отремонтируют инженерные сети от пересечения с улицей Анри Барбюса до пересечения с улицей Октябрьской Революции и на участке дороги от дома №2 по улице Обухова до дома №4А по улице Николая Пахомова.

Ремонтно-восстановительные работы инженерных сетей на улице Зеленодольской будут вестись с 07:00 утра до 22:00 вечера.

Также отметим, что с 20:00 24 августа до 06:00 31 августа движение будет прекращено на участке у дома №1 по улице Павловской.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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