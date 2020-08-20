Нижегородцу вернули крупную сумму денег, выброшенную в мусор

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода случайно выбросил в мусор пакет с крупной суммой денег. Обнаружив пропажу, он обратился к региональному оператору с просьбой вернуть выброшенные деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал нижегородец, он собирался купить машину, деньги с документами сложил в пакет. Пакет с деньгами и пакет с мусором оказались рядом, и мужчина случайно выбросил не тот пакет.

Когда жена обнаружила пропажу, мусоровоз уже вывез отходы из контейнера, которые по летнему времени вывозятся ежедневно. По программе мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС была отслежена траектория движения мусоровоза от контейнера до мусороперегрузочной станции. Машину удалось перехватить до разгрузки, благодаря чему площадь поиска сузилась до объема мусоровоза – ТКО складировали на отдельную площадку. Пакет с деньгами в итоге удалось найти.

Владелец находки поблагодарил регионального оператора за оперативность в спасении семейного бюджета. Как рассказали в компании, с просьбами найти случайно выброшенные ценные вещи нижегородцы обращаются не редко, но случай с крупной суммой денег – первый. Купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.

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