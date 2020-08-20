Глеб Никитин поздравил с 75-летием отрасли сотрудников атомной энергетики. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с 75-летием отрасли сотрудников атомной энергетики. Глава региона напомнил, что ученым-атомщикам мы обязаны безопасностью страны.

- Мы гордимся богатейшими научными и производственными традициями наших институтов и предприятий, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Юлий Харитон, Яков Зельдович, Андрей Сахаров… Список можно продолжать еще долго. Этим ученым мы обязаны главным — безопасностью нашей страны.

Глава региона отметил, что история «Росатома» тесно связна с историей Нижегородской области.

- Невероятные подвиги атомного проекта — это следствие и причина того внутреннего глубинного нижегородского характера, который ориентирован именно на такую мотивацию — спасение и подвиг в критических ситуациях, - сказал Глеб Никитин. - Авторитет и имидж «Росатома» сегодня непререкаем. И мы гордимся тем, что Нижегородская область - сердце самой сакральной и заветной отрасли экономики страны, которая является фундаментом безопасности великой России — атомной промышленности. Я желаю всем атомщикам и ветеранам в этот день с удовлетворением вспоминать прошлое и ожидать будущее с уверенностью в том, что самые впечатляющие успехи еще впереди.

По словам Глеба Никитина, в Нижнем Новгороде планируется установить монумент героям атомного проекта на площади Свободы. Кроме того, там будет проведено масштабное шоу на фестивале аудиовизуального искусства Intervals-2020. Это станет подарком от области корпорации «Росатом».