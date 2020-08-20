В Нижегородской области завершился ЕГЭ-2020

В Нижегородской области завершилась экзаменационная кампания единого государственного экзамена 2020 года. Результаты сдачи получили те выпускники, которые сдавали экзамен в дополнительный период. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщает источник, средний балл, полученный выпускниками Нижегородской области почти по всем предметам, оказался выше среднего по стране.

Кроме того, увеличилось количество экзаменов, сданных на высокий результат. Так, в прошлом году высокобалльных результатов было 8000 (включая стобалльные), а в этом – 9260.

280 нижегородских учеников получили 300 стобалльных результатов, то есть некоторые выпускники сдали на высшую отметку по два экзамена. В 2019 году этот показатель был немного ниже - 185 стобалльных результатов на 174 ученика.

Всего в этом году более 13 тысяч учеников сдавали ЕГЭ, который, напомним, стал сразу и вступительным экзаменом в вузы.

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