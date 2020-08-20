Господдержку на 38 млн рублей получили нижегородские инновационные проекты. Об этом сообщает региональный Минпром. Поддержка оказывалась в рамках различных программ Фонда содействия инновациям в течение всего 2020 года, сообщает источник.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, фонд подводит конкурсные итоге несколько раз в год. По результатам августа поддержка будет оказана шести проектам нижегородцев.

Как подчеркнул министр, регион стабильно входит в ТОП-5 среди российских регионов по уровню финансовой поддержки ФСИ в сфере цифровых технологий. Поддержку получили четыре нижегородских стартапа на 3 млн рублей каждому. По этому показателю Нижегородскую область опережают только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Среди разработок-победителей конкурса - реабилитационный нейротренажерный комплекс интерфейса «мозг-компьютер», интегрированного с экзоскелетом кисти; методология оценки функционального состояния спортсменов, включая возможное развитие патологий сердца, связанных со срывом адаптации; мобильный флуоресцентный визуализатор ICG (Indocyanine green); разработка аппаратно-программного комплекса детекции и идентификации малоразмерных и низколетящих объектов с применением фазированных антенных решеток.

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