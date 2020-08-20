Сообщения о минировании нижегородских судов оказались ложными

В настоящее время специальными службами уже проверены все здания нижегородских судов, сообщения о минировании которых поступили утром 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, информация о заминированных судах появилась сегодня около девяти часов утра. Были «заминированы» все районные суды и здание областного суда. На место происшествия сразу же выехали спасатели.

- В настоящее время проверены все объекты, - рассказали в региональном ГУ МЧС по Нижегородской области. – Все вызовы ложные.

К слову, Нижний Новгород не впервые становится жертвой телефонных террористов. Сообщения о минировании тех или иных объектов поступают с завидной регулярностью. Из-за этого приходится периодически эвакуировать школы, вокзалы, аэропорт. А в 2017 году даже пришлось эвакуировать всех сотрудников нижегородского кремля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru