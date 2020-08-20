Нижегородцы могут заработать доброрубли за утилизацию макулатуры и вторсырья

Пользователям сервиса «Карта жителя Нижегородской области» теперь будут начислять доброрубли за сдачу макулатуры и вторсырья в пунктах приема «ЭкоПункт» (ГК «ИСТОК»). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на минсвязи региона. Адреса, где можно сдать утильсырье, можно посмотреть здесь.

В пунктах принимают любые виды макулатуры, пластиковый мусор, стрейч, алюминиевые банки, стекло. После сдачи мусора необходимо будет отсканировать специальный код в приложении «Карта жителя», за сдачу утильсырья начисляют 100 доброрублей. Сдавать вторсырье и получать доброрубли можно неограниченное количество раз.

Как сообщает источник, список партнеров «Добромаркета» дополнился еще двумя партнерами – магазином «АльпИндустрия» и салоном красоты «Big Bro». Кроме того, обменять доброрубли на скидки можно в музеях, ФОКах, магазинах-партнерах, спа-салонах и т.д. Список предложений регулярно пополняется, подчеркнули в пресс-службе.

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