Еще 132 нижегородца заболели коронавирусом за минувшие сутки

По данным сайта стопкоронавирус, за минувшие сутки, 19 августа, еще 132 нижегородца заболели коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии составило 26264 человека.

Почти 89% пациентов уже успешно преодолели болезнь и выписались с больничных – 23330 нижегородцев здоровы после перенесенной болезни. За последние сутки количество выздоровевших увеличилось еще на 186 человек.

По числу выписанных за предыдущие сутки, Нижегородская область входит в пятерку лидеров среди российских регионов. Но и по количеству заболевших, увы – тоже. Нижегородская область поднялась на пятое место в рейтинге регионов по количеству заболевших за сутки. На первом месте ожидаемо находится Москва – 688 заболевших, на втором Санкт-Петербург – 160 подтвержденных диагнозов, Московская область со 157 случаями расположилась на третьей строчке. Также Нижегородскую область обогнала Свердловская - в ней зарегистрировано 139 случаев COVID-19 за минувшие сутки.

По данным нижегородского минздрава, около 1,7 тысячи человек находятся на домашнем лечении – у них болезнь проходит без симптомов или в легкой форме. В обсерваторах содержатся 59 человек, около 900 проходят лечение в больницах.

За последние сутки протестировано 4 245 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 161,9 теста на 100 тысяч населения.

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