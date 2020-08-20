Нижегородские студенты смогут защитить диплом в новом формате

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и один из самых эффективных технопарков страны – «ТехноСпарк» - будут сотрудничать в рамках программы #СтартапДиплом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Сдать дипломную работу в новом формате стартапа могут студенты четвертых курсов бакалавриата, пятых курсов специалитете и вторых курсов магистратуры. Другие могут использовать новый формат для написания курсовой работы.

По словам главы региона Глеба Никитина, это направление развития соответствует основным задачам работы Научно-образовательного центра мирового уровня. Как отметил губернатор, в нижегородских вузах учится много талантливых ребят, способных генерировать идеи и организовывать командную работу. «Очень важно, чтобы эти стремления могли воплотиться в жизнь еще на этапе учебы», - отметил Глеб Никитин.

Благодаря внедрению нового формата, студенты могут сделать первый шаг к открытию своего дела. В дальнейшем у них появляется возможность получить гранты, субсидии, льготы по налоговым платежам и другие виды поддержки. «У нас в регионе активно развивается инфраструктура для таких проектов, и возможностей работать в команде единомышленников очень много», - добавил Глеб Никитин.

Участники программы пройдут практику в группе компаний «ТехноСпарк». Кроме того, студентам, которые реализуют свои проекты через «ТехноСпарк», не придется искать инвесторов самостоятельно – «ТехноСпарк» вложит свой посевной капитал.

Для участия в программе студентам предстоит пройти 3 отборочных этапа. Принять участие в программе могут студенты, аспиранты, младшие сотрудники вузов в возрасте от 18 до 39 лет. Зарегистрироваться и пройти первый этап можно с 17 августа по 13 сентября 2020 года здесь.

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