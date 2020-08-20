Солнечно и прохладно: погода не балует нижегородцев

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в четверг, 20 августа, в Нижнем Новгороде довольно прохладно – всего 11 градусов тепла. Впрочем, небо ясное и безоблачное, солнце пригревает и к полудню разогреет до 17 градусов тепла.

Во второй половине дня незначительно похолодает - до 15 градусов, небо затянут облака. Осадков, впрочем, не ожидается. А к 18.00 и в течение ночи синоптики обещают ясную и безоблачную погоду. Но к ночи существенно похолодает – до +10.

Ветер северо-западный, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность невысокая, в течение дня до 54%.

Четверг – самый холодный день на этой неделе. Уже завтра воздух прогреется до 20 градусов, солнечно и без осадков. Примерно такая же погода ожидает нижегородцев и в воскресенье. Август решил напоследок порадовать жителей региона теплом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.