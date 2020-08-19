Движение транспорта по улице Циолковского перекроют не раньше начала сентября

Движение транспорта по улице Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют не раньше сентября. В настоящее время на участке, где планируется строительство транспортной развязки, идут подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на областной Минтранс.

Как рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев, подрядчик уже получил разрешение на строительство и в данный момент готовится к началу стройку. Подготовительные мероприятия не требуют ограничения движения. Также в настоящее время идет создание временного железнодорожного переезда на улице Новосоветской с выходом на улицу Станиславского. После окончания подготовительных работ объездные пути пройдут тестирование и только после положительного результата подрядная организация приступит к работе. Это потребует ограничить движение на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской.

Будет полностью закрыто движение на участке улицы Циолковского от улицы Культуры до Торфяной. Частичные ограничения затронут остальные участки. Также в рамках первого этапа планируется закрыть движение транспорта на улицах Станиславского и Лобачевского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.