Сергей Собянин и Глеб Никитин подписали соглашение между Москвой и Нижегородской областью

В среду, 19 августа, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает сотрудничество между правительствами регионов по проведению мероприятий в рамках подготовки к празщднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Как подчеркнул Сергей Собянин, Москву и Нижний Новгород на протяжении практически 800 лет связывают сильные экономические и человеческие связи. В прошлом году между регионами было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, охватывающее все сферы жизни. Как отметил Сергей Собянин, соглашение подписывается в день создания Нижнего Новгорода.

- Москва обязуется оказать содействие в реконструкции исторического центра столицы Приволжья, - подчеркнул мэр Москвы.

«19 августа согласно летописям произошла церемония «наречения имени» Нижнему Новгороду. Связи между нашим городом и Москвой очень крепкие. Так, основатель Нижнего - великий князь Юрий Всеволодович - был внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого. Огромную роль в истории столицы сыграло Нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского», - отметил Глеб Никитин и добавил, что участие Москвы в подготовке к празднованию позволит сделать праздник еще более ярким, красочным, познавательным и запоминающимся.

Планируется, что Москва окажет помощь в работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Нижегородский откос» и «Александровский сад» в Нижнем Новгороде. Кроме того, при содействии московского правительства Нижний Новгород будет реализовывать такие проекты, как «Кремлевские маршруты» и «Город открытий». Эти проекты позволят столичным гостям лучше узнать наш город, познакомиться с интересными людьми. Нижегородцы, в свою очередь, благодаря московскому опыту научатся находить у себя новые ресурсы территорий и эффективно их раскрывать.

Среди других проектов, которые планируется реализовать в рамках соглашения - культурно-патриотическая акция «Алтарь Отечества»; содействие в организации Дней Нижегородской области в Москве

и Дней Москвы в Нижегородской области; организация и проведение фестивалей, выставок и спортивных мероприятий и др.

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